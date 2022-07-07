«Природа не всех одаряет одинаково». Гольдштейн объяснил, зачем фигуристам теория музыки

Композитор, музыкальный продюсер Александр Гольдштейн рассказал, зачем фигуристам нужно изучать теорию музыки.
«Как развить чувство музыки у фигуристов? Это делается на уроках хореографии, на уроках танца, есть ряд упражнений, которые учат правильно считать, слышать в музыке правильные акценты. Нужно обязательно дать фигуристам основы теории музыки. Благодаря этому чувство музыки у спортсменов будет куда более точным. Я по возможности занимаюсь теорией музыки со спортсменами. Природа не всех одаряет одинаково. Очень часто человека нужно просто научить, и всё тогда он будет делать правильно», — сказал Гольдштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Как музыка меняет фигурное катание? Рассказываем в первом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
Ролик, где заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис:
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