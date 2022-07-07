Жулин рассказал о короткой программе, которую поставил для Мишиной и Галлямова

Известный тренер Александр Жулин рассказал о новой короткой программе, которую поставил на сезон-2022/2023 для чемпионов мира – 2021 в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
«Тренер этой пары, Тамара Москвина, если вы заметили, вообще постоянно меняет хореографов. Произвольную программу ребятам ставила Ирина Жук, над короткой работаю я. До этого Москвина довольно часто обращалась к Петру Чернышёву, Игорю Бобрину, Наталье Бестемьяновой.
Сложно ли фигуристу, когда наставник так часто меняет постановочную руку? Мне кажется, это заставляет спортсмена активнее развиваться. Ты пробуешь разные направления и хореографию, соответственно, в олимпийский год появляется широкая возможность для выбора — уже знаешь, с каким хореографом работать комфортнее, какой стиль больше подходит.
Под какую музыку короткая программа Насти и Саши? С этим вопросом лучше обратиться к Тамаре Николаевне. Не уверен, что с моей стороны будет правильно обнародовать информацию, пока она не объявлена тренером. Могу сказать лишь, что мне безумно нравится музыка, она очень идёт ребятам», — приводит слова Жулина RT.
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