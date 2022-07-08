Алина Загитова написала пост на японском после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Она отреагировала на известие об убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
«Мы хотели бы выразить свои глубочайшие соболезнования», — написала Загитова на японском языке, прикрепив текст к фотографиям с Абэ. Ранее спортсменка посещала Японию, где и встретилась с чиновником.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Алины Загитовой.
Нападение на Абэ было совершено в Наре (Япония) сегодня, 8 июля, примерно в 5:30 мск. В чиновника дважды стреляли.
Напомним, на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ помог Токио получить право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года, которые состоялись в 2021 году.
Итоги Олимпийских игр в Токио-2020:
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