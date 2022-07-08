Агент Селюк — об отстранении российских фигуристов: не думаю, что кто-то будет огорчаться

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова известной фигуристки и тренера Бетины Поповой, которая ранее заявила, что отстранение спортсменов из России будет стимулом для развития фигурного катания во всём мире и никто не расстроится из-за их отсутствия на международной арене.
«Всегда россияне славились в парном катании и танце. С приходом Тутберидзе женское фигурное катание и российские девочки доминируют на международной арене. И поэтому я не думаю, что кто-то будет огорчаться. Кто-то получит титул, кто-то – за счёт того, что не будут выступать наши фигуристки, которые могут завоевать чуть ли не весь пьедестал. Это шанс.
В футболе в период пандемии игроки заболели ковидом и команда проиграла в ЛЧ – это успех для другой команды. Они же не говорят, что эти заболели. Игра забывается, результат остаётся. Через пару лет никто не будет вспоминать, что кто-то выступал или нет. Всё вокруг забудется.
Я сторонник олимпийских принципов. Спорт вне политики. Я держусь вне политики. У меня футболисты играют в России, на Украине, в Израиле, Арабских Эмиратах. Я надеюсь, что всё же разум возобладает. Спортсмены олицетворяют мир и дружбу между народами. Надеюсь, что их будут не отстранять, а, наоборот, допускать», – цитирует Селюка Eurostavka.
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