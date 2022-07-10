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«Живём один раз». Алёна Косторная попробовала свои силы в вейкбординге

«Живём один раз». Алёна Косторная попробовала свои силы в вейкбординге
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная попробовала свои силы в вейкбординге.

«Как говорится – погнали! Живём один раз», – написала Косторная в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алёны Косторной.

После удачного сезона-2019/2020 Косторная вслед за тренером Сергеем Розановым ушла из группы Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко». Не сумев отобраться на чемпионат мира — 2021, Алёна сразу после финала Кубка России вернулась в «Хрустальный». Косторная восстановила коронный тройной аксель, но перед чемпионатом России — 2022 Алёна сломала руку и пропустила отбор на Олимпиаду в Пекине. В межсезонье Косторная снова ушла от Тутберидзе. Теперь — к Елене Буяновой.

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