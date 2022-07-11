Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки

Олимпийский чемпион 1992 года по фигурному катанию в командном первенстве Виктор Петренко был исключён из Федерации фигурного катания Украины. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Также его полномочия в качестве вице-президента федерации приостановлены.



Это произошло после того, как Петренко принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил участие Петренко в шоу. В НОК Украины назвали поведение Петренко недопустимым.



В рамках шоу Петренко выступает в роли отца Настеньки, главной героини спектакля, которую в данный момент играет чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева.

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