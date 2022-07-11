Анна Щербакова ответила на вопрос, согласится ли она выступить в «Ледниковом периоде»
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, готова ли она принять участие в телепроекте вроде шоу «Ледниковый период».
«Честно, вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны боюсь на парное катание смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, даже отворачиваюсь. А ведь это делают профессионалы.
Так что даже если я буду это делать с профи, буду очень переживать. А с человеком, который на коньках неуверенно стоит… Представить даже не могу. Мне кажется, это надо быть абсолютно бесстрашным человеком», — приводит слова Щербаковой Sport24.
Также посмотрите видео, как серебряный призёр ОИ Александра Трусова тренирует прыжок с шестом:
Комментарии
- 11 июля 2022
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:31
-
09:20
-
09:11
-
08:23
-
08:17
-
03:31
-
00:05
- 10 июля 2022
-
20:19
-
16:28
-
15:57
-
11:54
-
11:21
-
04:08
-
00:38
- 9 июля 2022
-
23:29
-
20:10
- 8 июля 2022
-
23:34
-
21:45
-
21:12
-
14:05
-
14:01
-
13:28
-
08:26
- 7 июля 2022
-
23:50
-
23:40
-
18:56
-
18:32
-
17:43
-
16:42
-
15:41
-
14:40
-
14:00
Партнерский контент