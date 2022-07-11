Анна Щербакова ответила на вопрос, согласится ли она выступить в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, готова ли она принять участие в телепроекте вроде шоу «Ледниковый период».

«Честно, вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны боюсь на парное катание смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, даже отворачиваюсь. А ведь это делают профессионалы.

Так что даже если я буду это делать с профи, буду очень переживать. А с человеком, который на коньках неуверенно стоит… Представить даже не могу. Мне кажется, это надо быть абсолютно бесстрашным человеком», — приводит слова Щербаковой Sport24.

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