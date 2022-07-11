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Хореограф Михайлов: из-за того, что поменяли «Список Шиндлера» Коляды, обидно не было

Хореограф Михайлов: из-за того, что поменяли «Список Шиндлера» Коляды, обидно не было
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Хореограф Никита Михайлов рассказал, как отреагировал на замену нашумевшей постановки Михаила Коляды.

«Не было обидно, что в Пекин могла отправиться постановка «Белый ворон», а не «Список Шиндлера»? Ну она же не отправилась — ни та, ни другая (смеётся). О том, что будут экспериментировать, никто не знал. Из-за того, что поменяли, нет, обидно не было. Потому что действительно бывает, что не попали, что спортсмен не всё делает. Выбор Алексея Николаевича абсолютно грамотный», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Читайте полное интервью с Никитой Михайловым, в котором он раскрывает подробности и детали работы с Марком Кондратюком, Михаилом Колядой и Софьей Самоделкиной.

«У американцев — Чен, у нас — Кондратюк». Яркое интервью с хореографом Михайловым «У американцев — Чен, у нас — Кондратюк». Яркое интервью с хореографом Михайловым
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