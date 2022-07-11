Хореограф Михайлов рассказал о своих впечатлениях от работы с фигуристкой Самоделкиной

Хореограф Никита Михайлов поделился своими впечатлениями от работы с российской фигуристкой Софьей Самоделкиной.
«Софа — очень яркая, светлая, лучезарная, от неё остаются лишь положительные эмоции. Она также комфортна в работе. Мы поставили ей короткую, сейчас в поисках музыки для произвольной. Если описывать её одним словом — солнечная», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Софья Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством тренера Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем. Недавно стало известно, что она перешла к новому тренеру, а именно к Светлане Соколовской, с которой и работает Никита Михайлов.
Читайте полное интервью с Никитой Михайловым.
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