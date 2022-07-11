Никита Михайлов объяснил, как избежать конвейера в работе хореографа

Хореограф Никита Михайлов рассказал, как можно избежать конвейера в работе хореографа.
«Как хореографу избежать конвейера? Тут дело в том, сколько у тебя времени есть на работу. Когда есть какие-то рамки, естественно, результат не порадует. А чтобы не повторяться, я предпочитаю разные направления, разные виды. Это дело практики: если ты занимаешься танцами, чем-то ещё, то тебя не будет захлёстывать, ты смотришь на того или иного ребёнка по-разному. Оцениваешь хореографию и не ставишь одно и то же разным людям. Когда ты работаешь на противоположностях плюс сам подпитываешься физически танцами, то в этом есть смысл.
Помогает ли мне то, что я сотрудничаю с разными школами? Сто процентов. Это, в принципе, моя глобальная установка: чем больше я работаю с разными людьми, чем больше я ставлю, тем я сильнее. Когда ты ставишь — ты что-то придумываешь. Когда придумываешь, то идёшь к чему-то новому. Тут априори не может быть повторений», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Читайте полное интервью с Никитой Михайловым.
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