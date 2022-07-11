«Люблю лето — можно не сушить голову». Елизавета Туктамышева выложила свежее фото

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка призналась, что любит лето по той причине, что в это время года можно не сушить голову.
«Люблю лето за то, что можно не сушить голову. Быстрая укладка без лишних проблем», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.
Александра Трусова тренирует прыжок с шестом:
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