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Анна Щербакова показала фотографии на берегу моря

Анна Щербакова показала фотографии на берегу моря
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки, сделанные на берегу моря.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

Напомним, в Сочи Анна Щербакова выступила в ледовом шоу «Чемпионы», в котором представила свой новый показательный номер. Этот номер поставил ей призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.

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