Тарасова — о несдаче нормативов российскими судьями: это спланированная акция

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на несдачу российскими судьями нормативов для повышения квалификации на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU) во Франкфурте.



«Наших судей не допустили специально! Потому что такие блистательные, умнейшие, знающие фигурное катание арбитры, как Оля Кожемякина, не могут не пройти квалификацию. Судейство становится хуже, кто сидит в этой комиссии для повышения квалификации? Они сами не понимают в фигурном катании ничего. Это спланированная акция, потому что ни в какой Австралии и Новой Зеландии ничего не развивается», – цитирует Тарасову Metaratings.

Ранее стало известно, что Россию лишили этапа проведения Гран-при. Вместо России его примет Финляндия. С 25 по 27 ноября соревнования пройдут в городе Эспоо.