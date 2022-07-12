Президент ФФККР: то, что наши арбитры не сдали повышение квалификации — выглядит странно

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что российские судьи не сдали тест на повышение квалификации на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU) во Франкфурте.
«Я не разговаривал с людьми, которые проводили собеседование с нашими судьями, поэтому не могу сказать, спланированная это акция или нет. Но то, что наши арбитры не сдали повышение квалификации, которую проводили люди из Австралии, Канады, Германии и Англии – это выглядит странно», – цитирует Горшкова Metaratings.
Ранее стало известно, что Россию лишили этапа проведения Гран-при. Вместо России его примет Финляндия. С 25 по 27 ноября соревнования пройдут в городе Эспоо.
Ранее началось голосование за последнее место в финале совместного спецпроекта «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком». Отдать свой голос за любимую фигуристку можно прямо сейчас в телеграм-канале «Ход коньком».
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