Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Президент ФФККР: то, что наши арбитры не сдали повышение квалификации — выглядит странно

Президент ФФККР: то, что наши арбитры не сдали повышение квалификации — выглядит странно
Комментарии

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что российские судьи не сдали тест на повышение квалификации на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU) во Франкфурте.

«Я не разговаривал с людьми, которые проводили собеседование с нашими судьями, поэтому не могу сказать, спланированная это акция или нет. Но то, что наши арбитры не сдали повышение квалификации, которую проводили люди из Австралии, Канады, Германии и Англии – это выглядит странно», – цитирует Горшкова Metaratings.

Ранее стало известно, что Россию лишили этапа проведения Гран-при. Вместо России его примет Финляндия. С 25 по 27 ноября соревнования пройдут в городе Эспоо.

Ранее началось голосование за последнее место в финале совместного спецпроекта «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком». Отдать свой голос за любимую фигуристку можно прямо сейчас в телеграм-канале «Ход коньком».

«Beatles или Queen воспринимались со смехом». Почему так важна музыка в фигурном катании «Beatles или Queen воспринимались со смехом». Почему так важна музыка в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022