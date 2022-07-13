Татьяна Тарасова показала фото с олимпийским чемпионом Ильёй Куликом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Тарасова выложила архивную фотографию, на которой, помимо неё, изображён олимпийский чемпион 1998 года в мужском одиночном катании Илья Кулик. Именно под её руководством Кулик одержал победу на тех Играх в Нагано (Япония).
«Редко у меня в ленте бывает Илюша», — подписала снимок Тарасова.
Фото: из личного архива татьяны тарасовой
45-летний Илья Кулик — олимпийский чемпион, чемпион Европы, двукратный чемпион России (1997 и 1998 годы), вице-чемпион России (1995 и 1996 годы), чемпион (1995 год) и бронзовый медалист (1993 год) юниорских мировых чемпионатов, победитель финала Гран-при сезона-1997/1998.
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