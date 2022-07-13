Александра Трусова в августе даст мастер-классы в Стокгольме
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова даст два мастер-класса в Стокгольме (Швеция).
Александра даст мастер-классы 27 и 28 августа. Можно приобрести билет для участника мастер-класса (стоимость билета – около $ 190) и для зрителя (стоимость билета – около $ 35).
Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. На Олимпиаде в Пекине Александра стала первой одиночницей, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе.
Александра является двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром чемпионата мира.
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