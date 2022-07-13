Софья Самоделкина и Майя Хромых получили аттестаты об общем образовании

Российские фигуристки Софья Самоделкина и Майя Хромых получили аттестаты об общем образовании, о чём рассказали в своих социальных сетях.

«9 классов — готово», — написала Майя Хромых.

Майа Хромых Фото: из социальных сетей Хромых

«Ура! Закончила 9 классов. Спасибо учителям за упорный труд», — написала Софья Самоделкина под фотографией аттестата.

Софья Самоделкина Фото: из социальных сетей Самоделкиной

Софья Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством тренера Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем. Недавно стало известно, что она перешла к новому тренеру, а именно к Светлане Соколовской.

Майя Хромых является серебряным и бронзовым призёром этапов серии Гран-при 2021 года. Она не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), заняв на отборочном чемпионате России лишь пятое место.