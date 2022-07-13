Российские фигуристки Софья Самоделкина и Майя Хромых получили аттестаты об общем образовании, о чём рассказали в своих социальных сетях.
«9 классов — готово», — написала Майя Хромых.
Майа Хромых
Фото: из социальных сетей Хромых
«Ура! Закончила 9 классов. Спасибо учителям за упорный труд», — написала Софья Самоделкина под фотографией аттестата.
Софья Самоделкина
Фото: из социальных сетей Самоделкиной
Софья Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством тренера Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем. Недавно стало известно, что она перешла к новому тренеру, а именно к Светлане Соколовской.
Майя Хромых является серебряным и бронзовым призёром этапов серии Гран-при 2021 года. Она не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), заняв на отборочном чемпионате России лишь пятое место.
- 13 июля 2022
-
15:45
-
14:15
-
12:51
-
12:42
-
09:20
-
08:27
- 12 июля 2022
-
20:09
-
16:18
-
16:08
-
14:14
-
14:10
-
12:24
-
12:10
-
11:00
-
10:24
-
08:01
-
00:33
- 11 июля 2022
-
19:57
-
19:04
-
18:25
-
16:16
-
14:08
-
14:02
-
11:39
-
11:32
-
11:22
-
10:14
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:31
-
09:20
-
09:11
-
08:23
-
08:17