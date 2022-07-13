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Кондратюк и Букин исполнили параллельный аксель

Кондратюк и Букин исполнили параллельный аксель
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Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк в телеграм-канале опубликовал видео, на котором вместе с российским фигуристом Иваном Букиным, выступающим в соревнованиях танцевальных дуэтов, исполнил параллельный аксель.

«В рубрике «мужское парное» пополнение в лице нового звёздного гостя», – написал Кондратюк.

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022.
Первое место в рейтинге занимают серебряные призёры Олимпийских игр – 2022, чемпионы мира – 2021 россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин – восьмые, дебютанты Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 17-е.

В зачёт текущего рейтинга ISU идут очки, набранные на Олимпийских играх, чемпионатах мира, турнирах серии Гран-при и других международных соревнованиях. При этом полностью учитываются достижения только что завершившегося сезона и добавляется 70% от очков, набранных годом ранее.

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