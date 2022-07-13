Кондратюк и Букин исполнили параллельный аксель

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк в телеграм-канале опубликовал видео, на котором вместе с российским фигуристом Иваном Букиным, выступающим в соревнованиях танцевальных дуэтов, исполнил параллельный аксель.
«В рубрике «мужское парное» пополнение в лице нового звёздного гостя», – написал Кондратюк.
Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022.
Первое место в рейтинге занимают серебряные призёры Олимпийских игр – 2022, чемпионы мира – 2021 россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин – восьмые, дебютанты Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 17-е.
В зачёт текущего рейтинга ISU идут очки, набранные на Олимпийских играх, чемпионатах мира, турнирах серии Гран-при и других международных соревнованиях. При этом полностью учитываются достижения только что завершившегося сезона и добавляется 70% от очков, набранных годом ранее.
- 13 июля 2022
-
20:46
-
20:13
-
20:03
-
18:30
-
18:01
-
15:45
-
14:15
-
12:51
-
12:42
-
09:20
-
08:27
- 12 июля 2022
-
20:09
-
16:18
-
16:08
-
14:14
-
14:10
-
12:24
-
12:10
-
11:00
-
10:24
-
08:01
-
00:33
- 11 июля 2022
-
19:57
-
19:04
-
18:25
-
16:16
-
14:08
-
14:02
-
11:39
-
11:32
-
11:22
-
10:14
-
10:01
-
09:57
-
09:52