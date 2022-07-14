Елизавета Туктамышева: как я люблю съёмки на льду… И у батареи мёрзнешь

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка дала понять, что не очень любит съёмки на льду, поскольку ей становится холодно.

«Как я люблю эти съёмки на льду… Под конец мёрзнешь даже у батареи», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.

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