Каташинские: без занятий хореографией можно стать фигуристом, но хорошим его не назовёшь

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские рассказали, чем важна хореография для фигурного катания.



«Без занятий хореографией можно стать фигуристом, но хорошим его явно не назовёшь, так как танцевальная подготовка делает выступления фигуристов сочными. Спортсмены, которые уделяют время занятиям хореографией, имеют больше шансов на победу. Чем больше времени фигуристы уделяют своей танцевальной подготовке, тем интереснее на них смотреть.



Сегодня недостаточно обладать только техникой, чтобы занимать первые места на Олимпиадах и чемпионатах мира. В XXI веке фигурист должен обладать артистизмом, эстетикой движений, правильной подачей образа и музыкальностью, а в этом может помочь только хореография. Фигурное катание — это лишь оттачивание хореографического мастерства на льду», — рассказали Марина и Артемий Каташинские в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».