Рамиль Мехдиев объяснил, зачем занимается с фигуристами историей искусств

Артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев назвал причины, из-за которых занимается с фигуристами историей искусств.
«Мы всегда смотрим в глаза всем. Конечно же, интересно общаться с собеседником с умными глазами, с глазами, которые понимают, знают, что сказать. На сцене есть два понятия: умный и не очень умный артист. И это всё заложено в глазах. Так же и в фигурном катании. Глаза не обмануть. Если глаза понимают — это очень важно. Плюс любое образование — это мозговая деятельность. Будет большим заблуждением, если я скажу, что фигуристы работают только ногами. Сначала вся информация идёт в голову, потом уже из головы импульс передаётся в ноги и руки.
Есть ли у меня особая программа? Нет. Например, с маленькими мы читаем Агнию Барто, Чуковского, Маршака — то, что им понятно. С теми, кто постарше, – Пушкина, Есенина, Мандельштама, Блока, Шекспира. Это зависит от возрастного уровня. Нельзя же 22-летнему спортсмену давать «Наша Таня громко плачет». Это будет странно», — рассказал Рамиль Мехдиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».
- 14 июля 2022
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
10:01
-
09:58
-
09:45
-
09:31
-
08:35
-
08:32
-
00:35
- 13 июля 2022
-
21:50
-
20:46
-
20:13
-
20:03
-
18:30
-
18:01
-
15:45
-
14:15
-
12:51
-
12:42
-
09:20
-
08:27
- 12 июля 2022
-
20:09
-
16:18
-
16:08
-
14:14
-
14:10
-
12:24
-
12:10
-
11:00
-
10:24
-
08:01
-
00:33
- 11 июля 2022
-
19:57
-
19:04