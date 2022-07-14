Рамиль Мехдиев объяснил, зачем занимается с фигуристами историей искусств

Артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев назвал причины, из-за которых занимается с фигуристами историей искусств.



«Мы всегда смотрим в глаза всем. Конечно же, интересно общаться с собеседником с умными глазами, с глазами, которые понимают, знают, что сказать. На сцене есть два понятия: умный и не очень умный артист. И это всё заложено в глазах. Так же и в фигурном катании. Глаза не обмануть. Если глаза понимают — это очень важно. Плюс любое образование — это мозговая деятельность. Будет большим заблуждением, если я скажу, что фигуристы работают только ногами. Сначала вся информация идёт в голову, потом уже из головы импульс передаётся в ноги и руки.



Есть ли у меня особая программа? Нет. Например, с маленькими мы читаем Агнию Барто, Чуковского, Маршака — то, что им понятно. С теми, кто постарше, – Пушкина, Есенина, Мандельштама, Блока, Шекспира. Это зависит от возрастного уровня. Нельзя же 22-летнему спортсмену давать «Наша Таня громко плачет». Это будет странно», — рассказал Рамиль Мехдиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».