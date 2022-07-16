Михаил Коляда показал новую произвольную программу на музыку Шнитке

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном турнире, призёр чемпионатов мира и Европы, российский фигурист Михаил Коляда показал новую произвольную программу на мастер-классе в ледовом дворце курорта «‎Игора».

Программа поставлена на музыку Альфреда Шнитке «Танго в сумасшедшем доме» из оперы «Жизнь с идиотом». Тренер фигуриста рассказал, кому посвящена программа.

«Посвящаем эту программу людям, страдающим от страшного недуга. Ему были в своё время подвержены Франсиско Гойя, Врубель и многие великие», — приводит слова Алексея Мишина «Матч ТВ».

Напомним, решением Международного союза конькобежцев (ISU) российские и белорусские фигуристы были отстранены от всех соревнований под эгидой организации.