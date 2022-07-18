Умер бывший президент ISU Оттавио Чинкванта

Сегодня, 18 июля, скончался бывший президент Международного союза конькобежцев (ISU) Оттавио Чинкванта. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Чинкванта возглавлял ISU с 1994 по 2016 год.
«Оттавио Чинкванта был профессионалом своего дела — думающим, анализирующим. Он не боялся что-то менять, если того требовало время. Именно при Оттавио Чинкванте после Олимпиады 2010 года была введена новая система судейства в фигурном катании. Как талантливый спортивный дипломат он находил общий язык со всеми.
Оттавио Чинкванту связывали с Россией не только деловые, но и дружеские отношения. Он с большим уважением относился к традициям и школе фигурного катания в нашей стране, тренерам, спортсменам, членам ФФККР. И сам пользовался огромным авторитетом у наших спортсменов. Несмотря на все свои титулы и звания, Оттавио Чинкванта всегда был очень простым и открытым человеком, который без всякого пафоса общался со всеми.
Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Оттавио Чинкванты. Светлая память об этом замечательном и удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах», — отмечается в сообщении ФФККР.
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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