Щербакова или Трусова? Читатели «Чемпионата» выбрали любимую фигуристку

«Чемпионат» подвел итоги опроса за звание «Любимой фигуристки России». Голосование в Telegram-канале «Ход коньком» длилось целый месяц. Общее количество проголосовавших достигло 500 тысяч, включая поклонников фигурного катания из других стран: Китая, Великобритании и стран бывшего СНГ.



Победительницей голосования стала Анна Щербакова! Она набрала 10020 голосов и обогнала Александру Трусову (8799 голосов) всего на 5%.

Остальные голоса распределились таким образом: Алина Загитова 2686, Евгения Медведева 2445.



Напомним, что голосование за звание «Самая любимая фигуристка России» проходило в три этапа: групповой раунд, полуфиналы и финал. В опросе участвовали 16 фигуристок: Юлия Липницкая, Мария Бутырская, Анна Погорилая, Камила Валиева, Алёна Леонова, Елена Радионова, Ирина Слуцкая, Аделина Сотникова, Елена Соколова, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Ольга Маркова.