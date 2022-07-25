Щербакова или Трусова? Читатели «Чемпионата» выбрали любимую фигуристку

«Чемпионат» подвел итоги опроса за звание «Любимой фигуристки России». Голосование в Telegram-канале «Ход коньком» длилось целый месяц. Общее количество проголосовавших достигло 500 тысяч, включая поклонников фигурного катания из других стран: Китая, Великобритании и стран бывшего СНГ.
Победительницей голосования стала Анна Щербакова! Она набрала 10020 голосов и обогнала Александру Трусову (8799 голосов) всего на 5%.
Остальные голоса распределились таким образом: Алина Загитова 2686, Евгения Медведева 2445.
Напомним, что голосование за звание «Самая любимая фигуристка России» проходило в три этапа: групповой раунд, полуфиналы и финал. В опросе участвовали 16 фигуристок: Юлия Липницкая, Мария Бутырская, Анна Погорилая, Камила Валиева, Алёна Леонова, Елена Радионова, Ирина Слуцкая, Аделина Сотникова, Елена Соколова, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Ольга Маркова.
- 25 июля 2022
-
18:30
-
18:04
-
17:43
-
17:30
-
15:13
-
13:49
-
08:45
-
08:23
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 23 июля 2022
-
23:32
-
17:30
-
16:25
-
15:35
-
14:50
-
13:47
-
13:10
-
11:51
-
11:32
- 22 июля 2022
-
23:27
-
22:54
-
22:20
-
22:03
-
18:13
-
16:42
-
16:14
-
15:03
-
14:53
-
14:46
-
13:55
-
13:15
-
12:56
-
12:45
-
12:22