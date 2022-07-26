Камила Валиева обратилась к Евгению Семененко
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянка Камила Валиева обратилась к победителю командного чемпионата мира 2021 года Евгению Семененко. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 26 июля, Семененко исполнилось 19 лет.
«С днём рождения», — написала Камила Валиева в своих социальных сетях, прикрепив текст к фотографии с Семененко и олимпийским чемпионом 2022 года в командных соревнованиях Марком Кондратюком.
Фото: из соцсетей камилы валиевой
Также Евгений Семененко является бронзовым призёром этапа Гран-при Skate Canada 2021 года, победителем финала Кубка России (2021), чемпионом России среди юниоров (2021).
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