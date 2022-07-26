Евгения Медведева рассказала, на что тратит деньги

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём отношении к деньгам.
«Что значат для меня деньги? Возможности. Деньги не делают меня счастливой, но возможности делают меня счастливой. Говорить, что для меня деньги главное в жизни, я б не стала, но статус дал мне многое, поэтому лукавить не буду. Деньги – это возможность вести жизнь, как я хочу.
Всё детство, сколько себя помню, у меня мама работала на трёх работах. То есть финансово было туго. И была задача поднять уровень жизни. Когда мне лет 14-15 было, видела друзей, которые обвешиваются брендами, а у меня не было такой возможности, а хотелось. Но я понимала, что сначала нужно обустроить новое жильё, чтобы мама перестала работать, чтобы дома ремонт был, машина лучше. Так случилось, в 18 лет в семье зарабатывала только я, и слава богу, что моя мама имеет сейчас возможность быть на моём обеспечении. Так должно быть, это правильно. Я её дочь, я выросла и должна обеспечивать.
На что трачу деньги? Занимаюсь благотворительностью, покупаю себе вещи, цацки, сумочки – никуда от этого я не могу деться, я девочка, мне прям нравится это всё. Меня часто спрашивают, куда ты так нарядилась. Я говорю: «Праздновать праздник жизни». Помогаю детям, помогаю животным.
Заботят ли проблемы экологии? Пугают. Возможно, это фейк, но когда я услышала, что запасов природных хватит лет на 50. Мне будет 72, и что я могу не увидеть какое-то природное явление? Как это? Поэтому пугают, и стараюсь и помогать детям, их родителям, потому что дети не должны страдать, особенно маленькие», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbеs.
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