«Это не тот уровень, где нужен конвейер». Дизайнер — о платьях фигуристок сборной России

Дизайнер Алёна Куклычёва поделилась мнением о платьях, в которых выступают фигуристки сборной России.

«Кто-то мне говорил, что есть ощущение, что нашу сборную одели как из одного рулона. Очень много похожести — один и тот же дизайн в разном цвете или разный дизайн из одного рулона. Я думаю, что к лучшим фигуристкам на планете должно быть более щепетильное отношение в плане подбора платьев, они же настолько индивидуальны. Я считаю, что каждой нужно найти своего дизайнера. Потому что один дизайнер не может всем сшить идеально и угодить. Зачем ставить перед дизайнером задачу, которую невозможно выполнить? Отсюда и критика. Это не тот уровень, где нужен конвейер.

Я считаю, что каждой фигуристке нужно подбирать дизайнера. Не так, чтоб всем шил один. Это сказывается на результате. Это даже не критика с моей стороны, это, скорее, сочувствие, потому что я знаю эту работу изнутри, знаю, насколько это сложно. Если девочки тренируются на одном льду, задача, чтобы они были непохожи. А у тебя руки-то одни, стиль один может быть, и ты ничего не можешь сделать. Ты же не можешь ногами сшить, чтобы оно получилось другим. Пусть это будет критика в целом, но я считаю, что должен быть более тщательный подход, у каждого должен быть свой стиль. У Туктамышевой есть свой стиль, она выделяется. Больше я никого не могу выделить из топов», – сказала Алёна Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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