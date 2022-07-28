Дизайнер рассказала, как столкнулась с критикой после создания платья для Трусовой

Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала, как её стали критиковать после того, как она создала платье для серебряного призёра ОИ-2022 Александры Трусовой.

«Так получилось, что я вообще не шила для фигурного катания и обратилась ко мне сразу звезда. Не имея никакого опыта, они меня выбрали. Я им сказала, что не шью для фигуристов, у меня нет портфолио для фигурного катания. Возможно, им надо было что-то новое, ведь тогда у Саши как раз был переход в другую школу. Но почему-то очень много скандалов было вокруг зелёного платья. Мне говорили, что, возможно, это связано с переходом, и я попала под горячую руку, всё наложилось друг на друга. Тем более Саша до этого была больше пацанкой, программы для неё ставились неженственные, а тут совсем другой образ. Получилось, что и переход, и образ, и платье, и дизайнер — всё новое. Поэтому, наверное, столько много внимания было.

Я сначала не поняла, почему вообще столько обсуждений вокруг платья. После гимнастики для меня это было шоком. Мне в личку писали много негатива. Но очень много было и положительных отзывов. К хейту я не сильно привыкла в своей работе. Но, я думаю, что это было из-за того, что два фронта поклонников между собой враждовали. Я тяжело переживала первые два дня, но потом поняла, что там что бы ни сшить, даже если это будет лучшее платье на планете, его всё равно полили бы грязью. Такое стечение обстоятельств.

Ещё было очень много критики в адрес перчаток. Мы сделали перчатки мятного цвета без тонировки, этот цвет присутствовал в платье, и их назвали коронавирусными (смеётся). Так было смешно. Перчатки мы поменяли, я сделала их три вида на выбор, в итоге Саша надела перчатки приглушённого цвета с сиреневыми вкраплениями, они были не яркие. Хотя там были и насыщенные фиолетовые, и мятные. Первый вариант она потеряла, сказала, что не знает, где они. И были ещё бежевые. Я только на соревнованиях увидела, какие она надела», – сказала Алёна Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Как создаются костюмы для фигурного катания? И как платье может вызвать скандал? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».

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