Наталья Забияко показала, как они с Дарьей Касаткиной загорели. Фото

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Забияко показала фото с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
«Тренировки на свежем воздухе — отличный шанс загореть», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива натальи забияко
Ранее сообщалось, что 27-летняя Наталья Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом. 19 июля стало известно, что Канадская федерация фигурного катания отозвала запрос на переход российской фигуристки.
Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
Александре Степановой сделали предложение на ледовом шоу:
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