Евгений Плющенко отреагировал на желание Татьяны Тарасовой впервые посетить его академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал намерение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой впервые посетить его академию «Ангелы Плющенко».

«Я прочитал о визите Татьяны Анатольевны в прессе. Для меня это был большой сюрприз, потому что меня никто не ставил в известность. Звонков и предложений приехать, к сожалению, не поступало. Я Татьяну Анатольевну очень давно жду и звал её к нам на протяжении трёх лет, но, к сожалению, пока она не приезжала.

Если всё-таки Татьяна Тарасова придёт, будет великолепно. Взгляд со стороны всегда приветствуется. Я к критике всегда отношусь относительно нормально, если эта критика справедлива", — цитирует Плющенко ТАСС.

Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам: