Евгений Плющенко отреагировал на желание Татьяны Тарасовой впервые посетить его академию
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал намерение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой впервые посетить его академию «Ангелы Плющенко».
«Я прочитал о визите Татьяны Анатольевны в прессе. Для меня это был большой сюрприз, потому что меня никто не ставил в известность. Звонков и предложений приехать, к сожалению, не поступало. Я Татьяну Анатольевну очень давно жду и звал её к нам на протяжении трёх лет, но, к сожалению, пока она не приезжала.
Если всё-таки Татьяна Тарасова придёт, будет великолепно. Взгляд со стороны всегда приветствуется. Я к критике всегда отношусь относительно нормально, если эта критика справедлива", — цитирует Плющенко ТАСС.
Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам:
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