Загитова приняла участие в программе Утяшевой «Дерзкая готовка»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что приняла участие в съёмках программы заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

«Говорят, что все самое интересное происходит на кухне! Особенно, если это кухня Ляйсан Утяшевой.

Что могли приготовить две спортсменки? Конечно, правильную и здоровую еду. А во время приготовления успели обсудить спорт, карьеру телеведущей и ещё много всего», — написала Загитова в соцсетях.

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Выпуск программы с Загитовой можно будет посмотреть на YouTube канале «На кухне с Ляйсан Утяшевой» в ближайшее время.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Алина учится на факультете журналистики, работает на телевидении, участвует в ледовых шоу.