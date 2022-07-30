Алина Загитова допустила, что может сняться в фильме ужасов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что хотела бы попробовать себя в кино или сериале.
«Одно время мне было очень интересно попробовать себя в кино или сериале. Но в том, что предлагали, не нравился или сюжет, или роль. Лично я люблю комедию, но не знаю, получится ли. Хотя наш вид спорта, считаю, сложнее, чем актёрство, потому что ты должен передать чувства и сюжет без слов – только жестами и мимикой. На льду у меня были и драматичные сюжеты, и комедийные. Была и совершенно разная музыка – «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Кармен», «Призрак оперы». Абсолютно разные программы. Главное, чтобы мне понравился сюжет. Тогда можно было бы даже в ужасы пойти. Почему нет?», — приводит слова Загитовой Плеймейкер.
Загитова приостановила карьеру в 2019 году. Сейчас фигуристка учится на факультете журналистики, работает на телевидении, а также принимает участие в ледовых шоу.
- 30 июля 2022
-
01:45
- 29 июля 2022
-
23:46
-
22:57
-
20:50
-
19:34
-
18:01
-
15:01
-
13:53
-
08:44
-
08:15
- 28 июля 2022
-
23:26
-
21:45
-
20:31
-
20:22
-
16:37
-
16:32
-
15:36
-
15:35
-
14:28
-
14:25
-
13:46
-
13:30
-
12:20
-
12:08
-
11:19
-
11:00
-
10:18
-
09:51
-
09:46
-
09:18
-
07:53
-
00:17
- 27 июля 2022
-
22:54
-
22:27
-
22:18