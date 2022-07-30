Алина Загитова допустила, что может сняться в фильме ужасов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что хотела бы попробовать себя в кино или сериале.

«Одно время мне было очень интересно попробовать себя в кино или сериале. Но в том, что предлагали, не нравился или сюжет, или роль. Лично я люблю комедию, но не знаю, получится ли. Хотя наш вид спорта, считаю, сложнее, чем актёрство, потому что ты должен передать чувства и сюжет без слов – только жестами и мимикой. На льду у меня были и драматичные сюжеты, и комедийные. Была и совершенно разная музыка – «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Кармен», «Призрак оперы». Абсолютно разные программы. Главное, чтобы мне понравился сюжет. Тогда можно было бы даже в ужасы пойти. Почему нет?», — приводит слова Загитовой Плеймейкер.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году. Сейчас фигуристка учится на факультете журналистики, работает на телевидении, а также принимает участие в ледовых шоу.