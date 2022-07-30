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Плющенко сообщил, что Жилина тренируется в его группе и не собирается в парное катание

Плющенко сообщил, что Жилина тренируется в его группе и не собирается в парное катание
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что 14-летняя фигуристка Вероника Жилина тренируется в его группе и не собирается переходить из одиночного катания в парное.

Ранее Жилина тренировалась в группе своей матери Людмилы Алфёровой, а Плющенко только был в списке тренеров спортсменки. Вероника не слишком удачно провела сезон-2021/2022, а в академии «Ангелы Плющенко» открылось отделение парного катания, что дало повод для слухов о переходе фигуристки в другой вид.

«Вероника Жилина тренируется в моей группе. Она не собиралась переходить в парное катание. Но если нам такая задача будет поставлена от Российской Федерации, мы можем это сделать. Вероника Жилина может перейти и в парное катание, и в танцы на льду, она универсальный спортсмен — может везде кататься», — приводит слова Плющенко ТАСС.

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