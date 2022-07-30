Плющенко сообщил, что Жилина тренируется в его группе и не собирается в парное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что 14-летняя фигуристка Вероника Жилина тренируется в его группе и не собирается переходить из одиночного катания в парное.
Ранее Жилина тренировалась в группе своей матери Людмилы Алфёровой, а Плющенко только был в списке тренеров спортсменки. Вероника не слишком удачно провела сезон-2021/2022, а в академии «Ангелы Плющенко» открылось отделение парного катания, что дало повод для слухов о переходе фигуристки в другой вид.
«Вероника Жилина тренируется в моей группе. Она не собиралась переходить в парное катание. Но если нам такая задача будет поставлена от Российской Федерации, мы можем это сделать. Вероника Жилина может перейти и в парное катание, и в танцы на льду, она универсальный спортсмен — может везде кататься», — приводит слова Плющенко ТАСС.
- 30 июля 2022
-
19:03
-
17:50
-
17:23
-
16:19
-
01:45
- 29 июля 2022
-
23:46
-
22:57
-
20:50
-
19:34
-
18:01
-
15:01
-
13:53
-
08:44
-
08:15
- 28 июля 2022
-
23:26
-
21:45
-
20:31
-
20:22
-
16:37
-
16:32
-
15:36
-
15:35
-
14:28
-
14:25
-
13:46
-
13:30
-
12:20
-
12:08
-
11:19
-
11:00
-
10:18
-
09:51
-
09:46
-
09:18
-
07:53