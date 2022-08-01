«Теперь я тоже за рулём». 19-летний Евгений Семененко выложил фото в «Мерседесе»

Победитель командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России, 19-летний фигурист Евгений Семененко опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен намекнул, что сдал на права. Он выложил снимок за рулём «Мерседеса».

«Теперь я тоже за рулём», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива евгения семененко

Ученик Алексея и Татьяны Мишиных приобрёл известность в сезоне-2020/2021, когда, выиграв финал Кубка России, поехал на чемпионат мира. Там он занял восьмое место, что вместе с результатом Михаила Коляды (пятое место) позволило России претендовать на три путёвки на Олимпийские игры – 2022. В личном турнире Игр в Пекине Семененко занял лучшее место из россиян, став восьмым.

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