Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Теперь я тоже за рулём». 19-летний Евгений Семененко выложил фото в «Мерседесе»

«Теперь я тоже за рулём». 19-летний Евгений Семененко выложил фото в «Мерседесе»
Комментарии

Победитель командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России, 19-летний фигурист Евгений Семененко опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен намекнул, что сдал на права. Он выложил снимок за рулём «Мерседеса».

«Теперь я тоже за рулём», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива евгения семененко

Ученик Алексея и Татьяны Мишиных приобрёл известность в сезоне-2020/2021, когда, выиграв финал Кубка России, поехал на чемпионат мира. Там он занял восьмое место, что вместе с результатом Михаила Коляды (пятое место) позволило России претендовать на три путёвки на Олимпийские игры – 2022. В личном турнире Игр в Пекине Семененко занял лучшее место из россиян, став восьмым.

«Не пиши мне, что ты спалила платье и оно сгорело». Как создаются костюмы для фигуристов «Не пиши мне, что ты спалила платье и оно сгорело». Как создаются костюмы для фигуристов

Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022