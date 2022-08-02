Евгения Медведева: я против диет и ограничений, если они мешают жить в кайф
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка заявила, что она против диет.
«Я как человек спорта знаю не понаслышке, что такое самодисциплина и насколько она важна для достижения результата. Но я против строгих диет, ограничений и любых условностей, если они мешают жить в кайф и получать удовольствие.
Я за здоровое отношение к себе и собственному счастью. Уверена, что каждый из нас может сбалансировать своё питание и организовать свою жизнь таким образом, чтобы и нашему телу было хорошо, и мы могли радоваться жизни и даже позволять себе иногда любимые вкусняшки!» — написала Медведева.
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