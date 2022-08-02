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Татьяна Тарасова отреагировала на слова Меган Дюамель об Этери Тутберидзе

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Меган Дюамель об Этери Тутберидзе
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийской чемпионки 2018 года в командных соревнованиях канадки Меган Дюамель о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе заявила, что в условиях отстранения России «рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд», на что Дюамель ответила: «В присутствии Этери на Олимпийских играх награды не вручались из-за того, что она не следовала фэйр-плей. Следовательно, её комментарии смехотворны (абсурдны)».

«Никак на это не надо реагировать, написать в «Твиттере» можно всё что угодно. Никогда не поверю в несоблюдение Тутберидзе принципов честного спорта. Это всё не доказательства. Они пишут какие-то совершенно неподтверждённые данные, и так сразу все воспринимают их как правду. Я с этим не согласна», — цитирует Тарасову ТАСС.

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