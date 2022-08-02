Татьяна Навка: всё происходящее в фигурном катании — это просто беспредел

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на пост в социальных сетях заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе эмоционально высказалась по поводу отстранения российских фигуристов от международных соревнований. В частности, специалист заявила следующее: «Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие, — это абсурд».

«Конечно, я поддерживаю Этери Тутберидзе. Она абсолютно права. Всё происходящее в фигурном катании — это просто беспредел. Даже не знаю, как правильно выразиться», — приводит слова Татьяны Навки «Спорт-экспресс».

Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз на стройке ледового дворца: