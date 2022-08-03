«Счастливый человек». Елизавета Туктамышева выложила свежее фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила новую фотографию.

«Счастливый человек», — подписала снимок Туктамышева.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 российская спортсменка заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию и не отобралась на чемпионат Европы и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.

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