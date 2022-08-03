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Тарасова отреагировала на решение ISU лишить сборную России максимальной квоты на ЧМ-2023

Тарасова отреагировала на решение ISU лишить сборную России максимальной квоты на ЧМ-2023
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что сборной России резко сократили квоту на чемпионат мира. Россия пропала из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. В каждом виде может выступить не более одного российского спортсмена/пары/дуэта.

«Если Россия примет участие на ЧМ, то в каждом виде сборную представит один фигурист или одна пара? Это уже что-то. Лучше по одному выступать, чем никто не будет», – сказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЧМ-2023 пройдёт в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта.

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