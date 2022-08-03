Тарасова отреагировала на решение ISU лишить сборную России максимальной квоты на ЧМ-2023
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что сборной России резко сократили квоту на чемпионат мира. Россия пропала из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. В каждом виде может выступить не более одного российского спортсмена/пары/дуэта.
«Если Россия примет участие на ЧМ, то в каждом виде сборную представит один фигурист или одна пара? Это уже что-то. Лучше по одному выступать, чем никто не будет», – сказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЧМ-2023 пройдёт в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта.
Также посмотрите видео: Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз на стройке ледового дворца:
Комментарии
- 3 августа 2022
-
16:27
-
16:12
-
15:21
-
15:02
-
13:03
-
12:02
-
11:21
-
11:07
-
10:22
-
08:32
-
07:45
- 2 августа 2022
-
23:29
-
20:44
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:17
-
18:13
-
17:35
-
13:39
-
13:06
-
12:13
-
12:01
-
10:16
-
08:23
-
04:43
-
03:36
-
00:47
- 1 августа 2022
-
23:45
-
22:47
-
21:04
-
19:44
-
19:31
-
16:12
-
14:48
Партнерский контент