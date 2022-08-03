«Следование букве закона». Бестемьянова — о лишении России максимальных квот на ЧМ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о лишении России максимальной квоты на чемпионат мира.

Ранее ISU до минимума сократил число квот России на чемпионат мира – 2023. Дело в том, что отечественные фигуристы не участвовали в первенстве планеты 2022 года, так как были отстранены из-за ситуации на Украине. На ЧМ-2022 у России было максимальное число квот – по три в каждом виде.

«Это понятно, потому что наши спортсмены не выступали на чемпионате мира, ничего нового. Это следование букве закона, мы все понимали, что так и будет. Когда возможно возвращение максимальной квоты? Сразу после первого чемпионата мира, до которого мы будем допущены», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Японии 20-26 марта 2023 года.