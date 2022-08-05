Татьяна Тарасова рассказала, как Этери Тутберидзе реагирует на слухи о себе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как заслуженный тренер России Этери Тутберидзе воспринимает слухи, появляющиеся в средствах массовой информации. Ранее Тутберидзе опровергла, что в третий раз за межсезонье улетела в США.

По словам Тарасовой, посетившей тренировку подопечных Тутберидзе в Новогорске, Этери Георгиевну не нервируют подобные слухи.

«Хорошая, рабочая тренировка, мне всё очень понравилось. Что касается спекуляций в прессе вокруг Этери, то она на них не обращает никакого внимания, её это не нервирует. Что ей, на каждой печатное слово теперь реагировать?!» — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

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