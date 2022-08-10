Президент Литвы лишил госнаград Дробязко и Ванагаса за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, которые выступили в Сочи в шоу олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки, литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. Ранее дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

«Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи», — приводит слова Науседы ТАСС, ссылаясь на его слова, сказанные на пресс-конференции.

Также он добавил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. Его она получила в порядке исключения, чтобы пара могла представлять Литву на Олимпийских играх.

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