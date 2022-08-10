Аделина Сотникова и Камил Гаджиев примут участие в Фестивале спорта в Луганске

12–13 августа в Луганске пройдёт Фестиваль спорта, в котором примут участие ведущие российские атлеты. Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова проведёт занятие по общей физической подготовке с молодыми спортсменами республики, после чего встретится с жителями Донбасса. Фигуристка поделится секретами своего мастерства и расскажет, как добиться успеха в спорте.

«Спорт – это мир. Мы рады, что приехали поддержать жителей республики в такой непростой момент. Я уверена, что в Луганске мы встретим замечательных молодых спортсменов, которые ещё завоюют медали и прославят свою республику спортивными достижениями», – приводит слова Сотниковой пресс-служба Федерации спорта Донбасса.

В рамках фестиваля пройдут показательные выступления и мастер-класс спортсменов Федерации воздушно-силовой атлетики России по воркауту. Мастер-класс и встречу с жителями проведёт президент компании FIGHT NIGHTS, победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион по боевому самбо Камил Гаджиев.

Кроме того, в кинотеатре «Русь» Луганска состоится кинопоказ спортивной художественной драмы «Со дна до вершины». Зрители картины смогут встретиться с исполнителем главной роли в фильме, одним из ведущих актеров театра Олега Табакова Павлом Шевандо. Прообразом главного героя фильма стал российский спортсмен, двукратный паралимпийский чемпион Алексей Мошкин. Картина удостоилась 39 призов кинофестивалей в России и за рубежом.

После кинопоказа состоится встреча российских спортсменов с паралимпийцами Донбасса. Ее проведут двукратный чемпион Паралимпийских игр 2020 года, завоевавший золотые медали в индивидуальной гонке преследования и шоссейной велогонке для лиц с ПОДА Михаил Асташов, четырёхкратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА Алексей Ашапатов, а также чемпион Паралимпийских игр в Токио, четырёхкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, многократный победитель и призер этапов Кубка Мира по фехтованию на колясках для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Артур Юсупов.

Кинопоказ и встреча со спортсменами пройдут также в городе Старобельске.