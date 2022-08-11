Татьяна Навка сравнила Камилу Валиеву и Алину Загитову

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка сравнила чемпионку ОИ-2022 в командных соревнованиях фигуристов Камилу Валиеву с чемпионкой ОИ-2018 в женском одиночном катании Алиной Загитовой. В июле роль Настеньки в ледовом шоу Навки исполняла Валиева, в августе персонажа играет Загитова.

«Каждая Настенька прекрасна по-своему. Камила совсем юная, нежная, но тем не менее в ней столько такой сумасшедшей девственной энергии, которая тебя с ног до головы окутывает мурашками! Алина, наша любимица, олимпийская чемпионка, конечно, уже взрослая, ощущает себя по-другому, чувственная.

Мне кажется, что люди должны увидеть и ту Настеньку, и эту. В каждой есть своя прелесть», — цитирует Навку «РИА Новости Спорт».

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