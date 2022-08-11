Опубликован состав юниорской сборной России по фигурному катанию на контрольных прокатах

Стал известен состав, в котором юниорская сборная России по фигурному катанию выступит на контрольных прокатах. Первый канал на своём официальном сайте проведёт прямую трансляцию мероприятия. Контрольные прокаты состоятся 18 и 19 августа.

Трансляция будет доступна на официальном сайте Первого канала.

Расписание трансляций юниоров и юниорок:

18.08, четверг

15:10-16:50 юниоры, короткая программа

16:55-19:10 юниорки, короткая программа

19.09, пятница

13:55-15:45 юниоры, произвольная программа

15:55-18:25 юниорки, произвольная программа

Состав участников прокатов:

Юниоры: Андрей Анисимов, Максим Белявский, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Лев Лазарев, Михаил Полянский, Иван Рамзенков, Кирилл Сарновский, Никита Сарновский/Марк Лукин, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов

Юниорки: Алина Горбачева, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, Вероника Жилина, Мария Захарова, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Елизавета Лабутина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Софья Титова, Таисия Щербинина, Вероника Яметова

Елизавета Туктамышева прокатилась на вейксёрфе: