«Очень стрессово». Мамун рассказала, каково было работать на Олимпиадах в Токио и Пекине

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась впечатлениями от работы на двух подряд Играх.

В 2021 году в Токио Мамун комментировала свой вид спорта, соревнования по которому завершились судейским скандалом. В 2022 году в Пекине Маргарита брала интервью у представителей фигурного катания, где также не обошлось без стресса.

«Своей Насте (Анастасия — pr-директор Маргариты. — Прим. «Чемпионата») я из Пекина писала, что больше никогда не поеду на Олимпийские игры. Но это всё, естественно, было на эмоциях.



После своих Игр я ездила в 2018 году в Корею, как раз когда разворачивалась вся драма с Алиной и Женей, и я это видела всё своими глазами. Но тогда это были мои первые Игры, на которых я была в качестве зрителя после своих, и я больше смотрела на окружающую атмосферу вокруг. А Токио и Пекин были уже в качестве работы непосредственно там.



Я думаю, что это были одни из самых сложных Игр впервые за 20 лет, если учесть, что в гимнастике мы лидировали как раз-таки эти 20 с лишним лет. Это было моё первое комментирование, и оно выдалось таким сложнейшим, а Пекин это вообще… Это было очень сложно, очень стрессово и, конечно, на эмоциях мы приехали просто все выжатые, не представляю, как спортсмены.

С какими эмоциями вспоминаю Токио и Пекин? Всё равно Олимпийские игры есть Олимпийские игры, и вся сложность уходит на второй план. На то они и Олимпийские игры, потому что всегда нелегко. Но я всё равно обожаю их атмосферу и дух соревнований. Это всё как зависимость: всё время хочется приезжать, присутствовать, быть причастной к этому событию мирового масштаба», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.