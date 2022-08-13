«Очень стрессово». Мамун рассказала, каково было работать на Олимпиадах в Токио и Пекине

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась впечатлениями от работы на двух подряд Играх.
В 2021 году в Токио Мамун комментировала свой вид спорта, соревнования по которому завершились судейским скандалом. В 2022 году в Пекине Маргарита брала интервью у представителей фигурного катания, где также не обошлось без стресса.
«Своей Насте (Анастасия — pr-директор Маргариты. — Прим. «Чемпионата») я из Пекина писала, что больше никогда не поеду на Олимпийские игры. Но это всё, естественно, было на эмоциях.
После своих Игр я ездила в 2018 году в Корею, как раз когда разворачивалась вся драма с Алиной и Женей, и я это видела всё своими глазами. Но тогда это были мои первые Игры, на которых я была в качестве зрителя после своих, и я больше смотрела на окружающую атмосферу вокруг. А Токио и Пекин были уже в качестве работы непосредственно там.
Я думаю, что это были одни из самых сложных Игр впервые за 20 лет, если учесть, что в гимнастике мы лидировали как раз-таки эти 20 с лишним лет. Это было моё первое комментирование, и оно выдалось таким сложнейшим, а Пекин это вообще… Это было очень сложно, очень стрессово и, конечно, на эмоциях мы приехали просто все выжатые, не представляю, как спортсмены.
С какими эмоциями вспоминаю Токио и Пекин? Всё равно Олимпийские игры есть Олимпийские игры, и вся сложность уходит на второй план. На то они и Олимпийские игры, потому что всегда нелегко. Но я всё равно обожаю их атмосферу и дух соревнований. Это всё как зависимость: всё время хочется приезжать, присутствовать, быть причастной к этому событию мирового масштаба», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 13 августа 2022
-
23:15
-
22:50
-
22:50
-
22:01
-
21:55
-
21:49
-
21:39
-
21:18
-
21:04
-
20:39
-
20:30
-
18:03
-
17:40
-
17:26
-
15:48
-
15:42
-
13:51
-
12:19
-
11:49
-
11:39
- 12 августа 2022
-
23:25
-
21:40
-
19:18
-
18:05
-
17:26
-
16:00
-
15:09
-
14:09
-
13:18
-
13:11
-
12:04
-
11:13
-
11:01
-
09:50
-
09:38