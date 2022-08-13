«Из Пекина писала, что больше никогда не поеду на Олимпиаду». Разговор с Маргаритой Мамун

В субботу, 13 августа, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун провела открытую тренировку в рамках фестиваля фейерверков. Позаниматься со знаменитой гимнасткой пришло с полсотни человек, среди которых подавляющее большинство были дети. Ребята с трепетом ждали тренировку от олимпийской чемпионки, а затем старательно выполняли все её указания. Маргарита учла все погодные нюансы и не стала сильно нагружать своих подопечных в 28-градусную жару. Чемпионка показала разминочные упражнения на всё тело, а после тренировки с удовольствием пофотографировалась со всеми желающими. Очередь была длинная, но девушка никому не отказала.

После небольшой фотосессии Маргарита пообщалась с «Чемпионатом». В интервью олимпийская чемпионка рассказала, почему раньше избегала формата открытых тренировок, поделилась своими впечатлениями от работы в фигурном катании и сообщила о планах на ближайшее будущее.

«Моя концепция состоит в том, что, помимо тела, можно и немножечко мозг свой размять»

— Маргарита, вы уже не первый раз за лето проводите открытые тренировки. Нравится ли вам этот формат?

— Это второй раз за месяц, когда я провела зарядку. Раньше я всегда отказывалась от такого формата, потому что я всю жизнь занималась хореографией у станка, балет у нас был, а потом ОФП на полу. Я банально не понимала, что можно дать интересного людям в формате нашей обычной зарядки. Но потом поняла, что, оказывается, я много чего знаю, и моя концепция состоит в том, что, помимо тела, можно и немножечко мозг свой размять. И я обожаю последнюю финальную часть, когда мы возимся с пальцами и пытаемся скоординировать движения мелкой моторики. Обожаю видеть улыбки взрослых и маленьких людей и детей, у которых не получается (улыбается). В общем, это очень приятно. Мне нравится, думаю, что будем дальше делать.

— У вас выдалось очень насыщенное на разные мероприятия лето. Поделитесь вашими ближайшими планами. Где мы ещё сможем вас увидеть?

— Будет два мастер-класса в конце августа в Подмосковье. Мастер-классы, конечно, более интересны, потому что там три часа работы с предметами. Но при этом там принимают участие уже профессиональные гимнастки, хотя иногда бывало, что принимали участие в моих мастер-классах и мамы, и просто любители художественной гимнастики, которые никогда не тренировались, бывали сыновья тренеров (улыбается), и даже беременные тренеры, которым всё это было интересно.



Также я буду гостьей на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ. Благодаря этому Кубку я узнала, что такое сап, и даже принимала два года назад участие в соревнованиях в звёздном заезде. По сей день я люблю сап, это классно.



Это ближайший месяц, а дальше планируем поездки, но это я люблю анонсировать ближе к делу в своих соцсетях.

Маргарита Мамун Фото: РИА Новости

«Надеюсь, что я смогу поучаствовать в «Ледниковом периоде»

— В прошлом году вы должны были стать участницей «Ледникового периода», но не смогли из-за травмы. Всё ещё хотите поучаствовать в этом шоу?

— На самом деле да, я очень хотела, но я переоценила, к сожалению, свои возможности. Как многие могли видеть, на своих Олимпийских играх я выступала с замотанной левой ногой, которая мешала мне на протяжении всей карьеры. И, в общем, да, был энтузиазм. Но на пятое занятие, когда у меня, кстати, уже неплохо получалось и мне жутко нравилось, нога очень сильно начала беспокоить. После тренировки подруга практически несла меня до машины. Я снова вспомнила о своём предолимпийском сезоне, вспомнила, что такое физическая боль в суставе, в стопе, и поняла, что продолжать я не смогу. Но надеюсь, что я, может быть, смогу там поучаствовать. Учитывая, что я была на Олимпийских играх и в Токио, и в Пекине в качестве ведущей с Первым каналом, кто знает, может быть, я вернусь туда, но уже в другой роли.



— Скоро стартует сезон в фигурном катании. Сможем ли мы снова увидеть вас в роли, как вы говорили, олимпийской чемпионки в этом виде спорта?

— Не знаю, всё возможно. Мне это действительно нравилось.

— Вы уже провели целый сезон в фигурном катании, как впечатления?

— Я очень сильно переживала, когда впервые приехала в Челябинск на контрольные прокаты, потому что узнала я о своём внедрении туда за два дня до поездки. И я два дня не спала, изучая биографии всех наших фигуристов, а их так много: это не как в художественной гимнастике, где две-три личницы — первые номера — и шесть человек из групповых упражнений. Там целая-целая команда. Но мне очень понравилось, я увидела очень большое сходство между нашими видами спорта.

На Олимпийских играх в Пекине я некоторые моменты и детали подмечала и задавала тысячу, возможно, глупых вопросов Алине (Загитовой) и Жене (Медведевой). Например, «Вот там у Нэйтана Чена чёрные лезвия на коньках, это его фишка?». Они такие: «Да, это его фишка» (улыбается). Или ещё что-то: «А какие костюмы?», «А какая музыка?».

Много переплетений в наших видах спорта. Я сама начинала с фигурного катания, хоть и один месяц, когда мне было пять лет, до того, как я пришла в художественную гимнастику. Но, мне кажется, что это тоже мой вид спорта, мне он очень нравится. Это один из немногих видов спорта, за которыми я слежу и следила до того, как начала работать в нём.

Маргарита Мамун с Алиной Загитовой и Анной Щербаковой Фото: из личного архива Маргариты Мамун

«Из Пекина приехали все выжатые»

— Вы отработали две стрессовые Олимпиады подряд. Как вам это удалось?

— Своей Насте (Анастасия — pr-директор Маргариты. — Прим. «Чемпионата») я из Пекина писала, что больше никогда не поеду на Олимпийские игры. Но это всё, естественно, было на эмоциях.



После своих Игр я ездила в 2018 году в Корею, как раз, когда разворачивалась вся драма с Алиной и Женей, и я это видела всё своими глазами. Но тогда это были мои первые Игры, на которых я была в качестве зрителя после своих, и я больше смотрела на окружающую атмосферу вокруг. А Токио и Пекин были уже в качестве работы непосредственно там.



Я думаю, что это были одни из самых сложных Игр впервые за 20 лет, если учесть, что в гимнастике мы лидировали как раз таки эти 20 с лишним лет. Это было моё первое комментирование, и оно выдалось таким сложнейшим, а Пекин – это вообще… Это было очень сложно, очень стрессово, и, конечно, на эмоциях мы приехали просто все выжатые, не представляю, как спортсмены.

— С какими эмоциями вы сейчас вспоминаете Токио и Пекин?

— Всё равно Олимпийские игры есть Олимпийские игры, и вся сложность уходит на второй план. На то они и Олимпийские игры, потому что всегда нелегко. Но я всё равно обожаю их атмосферу и дух соревнований. Это всё как зависимость: всё время хочется приезжать, присутствовать, быть причастной к этому событию мирового масштаба.

«Когда я видела победы наших спортсменов в Токио, мы с мужем смеялись, что, может быть, вернёмся в стрельбу, а может быть, кёрлинг попробуем»

— Вы были и на летних, и на зимних Играх, видели разные виды спорта. Не было желания попробовать себя в чём-то новом?

— Я не знаю. Что ни год, я что-то пробую, я всегда рада этому. Я себя хвалю за это. Я немножечко боюсь, конечно, но пробую всё-таки, это очень классный опыт.



Когда были Олимпийские игры в Токио — это были первые летние Олимпийские игры после моих, и когда я видела по телевизору, как выигрывают наши спортивные гимнасты, наши остальные ребята, я вспоминала это чувство победы, за которым спортсмены потом возвращаются снова и снова. Именно для того, чтобы снова поехать на Олимпийские игры и, возможно, выиграть это золото, потому что это очень яркие эмоции, которые хочется прочувствовать вновь. Когда я видела победы наших спортсменов в Токио, мы с мужем (Александр Сухоруков — российский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр, супруг Маргариты. — Прим. «Чемпионата»), конечно, очень заскучали по этим эмоциям и уже смеялись, что, может быть, мы вернёмся в стрельбу, а может быть, кёрлинг попробуем. Я не говорю, что эти виды спорта легче, все виды спорта очень сложные.

Маргарита Мамун на Олимпиаде-2016 Фото: РИА Новости

Просто помню, когда мы, гимнастки, худели в бане в Новогорске до ночи, стрелки заходили, они были возраста 30+, у всех была своя семья, и в баню они заходили просто для собственного расслабления, кайфа. Мы тогда так завидовали, что можно совмещать работу, спорт, цель, соревнования вместе с семьёй, как-то плавно выстраивать график, а не как у гимнасток, что ты 365 дней в году на сборах в Новогорске и у тебя есть спорт и никакой личной жизни вообще, поэтому… Конечно, мы смеялись с Сашей, всё сложное забывается, и иногда хочется снова испытать эти эмоции. Но потом задаёшь себе вопрос: «А готов ли ты снова поставить всё на кон, зная, что шанс не так велик?». Олимпийские игры выпадают один-два раза в жизни, в художественной гимнастике вообще, бывает, не выпадают, один раз — это вообще, потому что одна личница — одна медаль. В общем, такие смешные были у нас рассуждения.

— На Кубке братьев Агеевых по гребле вы будете в качестве участницы?

— В этом году нет, мы просто придём с сыном в гости, потому что он обожает эту атмосферу. Там будет много звёзд, спортсменов, и также будет очень классный звёздный заезд, но я сказала, что я больше не погребу на скорость (смеётся). У меня очень слабые руки, у гимнасток в целом очень слабые руки, и гребля – это чисто ради кайфа своего. Я Насте сказала, что буду с воды за всех болеть и всем махать рукой (улыбается).