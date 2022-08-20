Анна Щербакова вернулась домой из Германии после операции на колене

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова вернулась домой после операции на колене, которую перенесла в Германии. В своих соцсетях спортсменка опубликовала фото с подарками от болельщиков, которые встречали её в квартире, и написала: «Спасибо!»
Фото: Личный архив Анны Щербаковой
Напомним, Щербакова была прооперирована позавчера в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Как сообщила Анна, травма мешала ей полноценно тренироваться.
18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой Игр-2022, чемпионкой мира – 2021 и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. В межсезонье она выступала в ледовых шоу.
До нового года российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
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