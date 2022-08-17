После операции Щербаковой будет трудно вернуться. Карьера чемпионки близка к завершению?

Выиграв главный титул в карьере, Анна всерьёз задумалась о своём будущем. А теперь травма может вынудить её принять непростое решение.

Новость об операции Анны Щербаковой всерьёз обеспокоила болельщиков. Многие уверены, что после такого фигуристке будет невероятно трудно вернуться на прежний высочайший уровень. Вот только слова и поступки самой олимпийской чемпионки намекают на то, что ей это не нужно.

Постоянные проблемы со здоровьем, отсутствие мотивации и внешние обстоятельства — всё это так или иначе влияет на ученицу Этери Тутберидзе. И если Щербакова примет решение завершить карьеру, в этом не будет ничего удивительного.

Трагедии не случится, ведь перед Аней, уже доказавшей всё на спортивном поприще, откроется много других возможностей.

Травма Щербаковой поставит крест на её карьере?

На протяжении всей карьеры на долю Анны Щербаковой выпадало немало испытаний. И вот одно из них настигло фигуристку аккурат после завоевания главного трофея в жизни любого спортсмена. Ученица Этери Тутберидзе едва успела оправиться от событий Олимпиады в Пекине, как столкнулась с куда большей проблемой, чем сломанные коньки. Недавно она сообщила, что вынуждена лечь на операцию из-за обострившейся травмы колена.

«Профессиональный спорт — это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не даёт мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, всё будет хорошо», — написала спортсменка в социальных сетях.

Анна Щербакова на тренировке на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Оказывать помощь Ане будут врачи из Германии. Говорить о сроках восстановления олимпийской чемпионки пока преждевременно, ведь неизвестен характер повреждения. Тем не менее становится понятно, что будущее Щербаковой в спорте находится под угрозой. Вернуться на прежний уровень фигуристке, как и Алёне Косторной, будет невероятно трудно.

Вот только возникает вопрос: «А нужно ли ей это самой?»

Метания Щербаковой — от недостатка мотивации?

Ситуация с операцией Щербаковой выглядит неоднозначно из-за позднего решения её провести. Аня успела выступить на большом льду более 20 раз в рамках шоу Ильи Авербуха, поставив в приоритет это, а не заботу о собственном здоровье, что напрямую связано с подготовкой к новому сезону. Спортсменка провела довольно скомканные сборы и ни разу не обмолвилась о постановке соревновательных программ, равно как и её тренерский штаб. Возможно, Аня и её тренеры просто сохраняют интригу (хотя Александра Трусова и Камила Валиева выбрали иную тактику), но менее сомнительными от этого поступки фигуристки не становятся.

Ане предстоит пройти реабилитацию, плюс ей потребуется время, чтобы набрать форму — учитывая это, можно предположить, что на соревнованиях Щербакову мы не увидим до зимы, а то и вовсе до конца года. Такой исход не станет сюрпризом, ведь подопечная Этери Тутберидзе уже задумывалась о завершении любительской карьеры. Ещё на Кубке Первого канала она намекнула, что испытывает проблемы с мотивацией ввиду отстранения россиян от международных стартов.

Анна Щербакова на Дне Московского спорта Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Несмотря на любовь Ани к фигурному катанию, продолжать выступать причин у неё не так много — от этого и её метания. До «большого шлема» ей не хватает золота чемпионата Европы и победы в финале Гран-при, но добыть их сейчас не представляется возможным. Очередная победа на национальном турнире вряд ли порадует Щербакову в должной степени. Соревноваться с юными и голодными до медалей соперницами, владеющими элементами ультра-си, будет сложно не только психологически, но и физически.

Тело Ани уже не раз подводило её, так стоит ли снова убиваться на тренировках, когда высшие цели достигнуты, а новых не предвидится?

Уход Щербаковой будет логичным решением

Как показывает практика, интересы наших фигуристок ширятся: кто-то пробует себя в новых видах спорта, кто-то отдаётся целиком и полностью шоу. Аня тоже не ограничивает себя и экспериментирует, и это верное и логичное решение. На спортивном поприще она уже всё доказала, взяв самые значимые титулы, теперь пришло время развиваться в новом направлении.

Щербакова никогда не скрывала, что учёба важна для неё, поэтому вполне вероятно, что сейчас фигуристка посвятит себя ей. Кроме того, у Ани отличные шансы пробиться в шоу-бизнес и повторить судьбу Алины Загитовой. Популярность спортсменки растёт изо дня в день, а грамотная речь, высокий интеллект и природное обаяние могут сыграть не последнюю роль в её становлении телеведущей. Перспектив у олимпийской чемпионки великое множество — Аня может выбрать то, что ближе сердцу, и не переживать за то, что травма способна вынудить её сделать непростой выбор и завершить карьеру.

В конце концов, если это случится, Щербакова уйдёт на пике в статусе лучшей фигуристки этого олимпийского цикла. Непобеждённой и несломленной.