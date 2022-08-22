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Щербакова и Трусова поступили в РУС «ГЦОЛИФК»

Щербакова и Трусова поступили в РУС «ГЦОЛИФК»
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Олимпийская чемпионка игр в Пекине Анна Щербакова и двукратный призёр чемпионата Европы Александра Трусова стали студентками российского университета спорта ГЦОЛИФК, сообщает телеграм-канал учебного заведения.

Российские фигуристки будут учиться на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и кёрлинга. Трусовой предстоит пройти обучение на очной форме, а Щербаковой – на заочной.

Александра Трусова выигрывала серебряную медаль Олимпиады-2022 и дважды становилась второй на чемпионате России. Анна Щербакова брала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию, трижды побеждала на национальном первенстве и занимала второе место на Гран-при (2019, Турин, Италия).

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